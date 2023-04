ONLINE: Žádnému rozhodčímu jsem neřekl, že má někdo vyhrát, tvrdí Berbr

10:12 - „Za fotbalový život jsem změnil možná 200 rozhodčích v různých funkcích. Rozhodčí se stále mění a budou, je to stále nejvíce emocionální prvek fotbalu. Nedovedu si představit, že kdyby zavolala třeba Sparta, že nechce jistého sudího, že by komise nevyšla vstříc. Takhle komise kryla sama sebe," prohlásil Berbr.

Foto: Sport.cz Roman Berbr sedí u soudu.

10:10 - „O Vyšehradu jsem nevěděl nic a nikdy jsem se s Romanem Rogozem na toto téma nebavil. Proč? To řeknu později," uvedl Berbr.

10:05 - Berbr říká: „A teď pozor," a pokračuje: „Neexistuje žádný rozhodčí, kterému bych řekl, že má někdo vyhrát. Žádný, kterému bych dal nebo nabídl úplatek. Žádný, který mi dal nebo nabídl úplatek. Žádný klub, který by mi dal nebo nabídl úplatek. Nečinila tak s mým vědomím ani žádná třetí osoba."

10:03 - „Policie proti mně používá, že mi rozhodčí po utkání volali. Ale to bylo normální. Říkali jsme si, co se kde dělo, tím jsme eliminovali kritiku a naštvanost," uvedl Berbr.

10:00 - Berbr promluvil o Slavoji Vyšehrad: „Ano, hrál o postup v roce 2018, rozhodčí byli nasazováni čtyři týdny předem. Nikdy jsem nebyl na utkání Vyšehradu, ale také jsem nechodil na utkání klubů, které hrály o postup nebo sestup. Bylo jasné, že každý by si mou přítomnost vysvětloval, jak chtěl."

9:55 - „Nikdy jsem nezměnil rozhodčího bez konzultace s komisí, neznal jsem nuance a stalo se, že jsem sudímu řekl, že bude pískat, ale nakonec po konzultaci došlo ke změně. U rozhodčích je to jako s hráči. Také jich tým má 22, ale hrát jich může jen 11," pravil Berbr a naznačil, že o nasazování rozhoduje podobně jako u fotbalistů aktuální výkonnost.

9:52 - „Zažil jsem několik způsobů nasazování rozhodčích a musím říct, že nejlepší je ruční. Trenér také nestaví mužstvo podle počítače, mohl by pak jít útočník do brány a naopak. Ale pozor, také trenér nestaví mužstvo měsíc předem, což je důležité si uvědomit," přirovnává Berbr a zároveň prohlásil, že rozhodčí považuje za nejinteligentnější lidi.

9:51 - Berbr dále o rozhodčích: „Hlavně je nutné přijmou fakt, že ve fotbale každý týden nevyvolávají problémy přestupy hráčů, špatné trávníky, nevhodné míče nebo nové účesy hráčů, ale pouze a jen výkony rozhodčích. Připomenu zápas Sparta versus Brno a Daniel Křetínský."

9:46 - Berbr hovoří o změnách v delagacích rozhodčích na zápasy: „Byl to u nás určitý druh prevence. Pokud bychom změnu neudělali, nastával by při sebemenším pochybení problém. Změny rozhodčích během sezony byly naprosto běžné. Během měsíce docházelo k nemocem, zahraničním cestám nebo nechtění ze strany klubů. Změny byly pro nás jedinečný prostředek. Rozhodčí byli ve třech skupinách a třeba se stalo, že sudí ze slabé skupiny byl nasazen na utkání, které se za měsíc stalo třaskavým, třeba soubojem o postup. Ke změně docházelo týden před zápasem, čekalo se, zda sudí nedostane trest nebo něco nezkazí."

9:41 - Berbr o rozhodčích dále říká: „Když to přeložíme do reality. Vidíte jen to, co chcete vidět. Neobjektivnější pohled na rozhodčí mají delegáti svazu." Podle Berbra je obsazování rozhodčích nevděčná a dost náročná práce.

9:39 - „Výkon rozhodčího se nedá změřit, zvážit ani geometricky určit. Proto jsou na výkony rozhodčích různé názory, které jsou především velmi subjektivní," zmínil Berbr.

9:36 - „Profi komise rozhodčích obsazuje rozhodčí přibližně šest dnů před utkáním, tito rozhodčí se neúčastní jiných soutěží. Komise rozhodčích pro Čechy nasazuje sudí přibližně měsíc dopředu," podotkl Berbr s tím, že tento rozdíl Policie ČR nebrala v úvahu. Dodává, že reagovat týden předem změnou sudích na více než 900 utkání v oblasti Čech není možné. "Komise Čechy musela dávat nominace čtyři týdny předem, protože rozhodčí se mezi sebou prolínají v jednotlivých patrech domu. Komise nemohla reagovat na to, co se stalo o uplynulém víkendu," prohlásil Berbr.

9:29 - „Mohu používat vodu?" dotázal se Berbr předsedy soudního senátu Žáka přibližně po patnácti minutách výpovědi. Následně se napil z lahve, kterou má připravenou po své pravé ruce.

9:26 - Berbr mluví o sudích a představuje strukturu FAČR: „Jestliže někdo rozhodčí někdy kontaktoval, tak je to běžné. Jsou to lidé, kteří dělají dobré i špatné věci. Takto to ve fotbale chodí. FAČR není státní instituce, je to spolek, který je sestavený z lidí, kteří mají svá zaměstnání. FAČR si lze představit jako třípatrový dům s garáží nahoře, kde jsou profesionální soutěže. Ve třetím patře je federální vedení, dole okresy. FAČR zahrnuje dva fotbaly – amatérský a profesionální."

Berbr mluví pevným a rozhodným hlasem. Dále vypočítává počet členů, klubů nebo utkání za víkend. Zdůrazňuje rozdíly mezi amatéry a profesionály a stále používá přirovnání ke třípatrovému domu.

9:24 - „Nebyl jsem žádnou hlavou na zařizování výsledků, naopak jsem byl osobou, která dlouhodobě bojovala proti ovlivňování zápasů kvůli sázkám," prohlásil Berbr.

9:20 - Podle obžaloby byli hlavními aktéry kauzy čtyři muži: Roman Berbr, Michal Káník, Tomáš Grímm a Roman Rogoz. Berbr odmítl, že by se spolu všichni čtyři setkávali nebo měli schůzky v nižším počtu.

9:16 - Berbr na úvod: „Odmítám celkově kompletní obžalobu. Na prvním místě odmítám zločineckou organizaci. Ve fotbale neexistovala žádná organizovaná skupina."

9:14 - Berbr zatím není ochotný odpovídat na otázky ohledně osobních poměrů.

9:12 - Začíná Berbrova výpověď. Berbr požádal o stoleček kvůli poznámkám.

9:05 - Z obžalovaných je teď v soudní síni pouze Berbr, ostatní nemůžou být při jeho výpovědi přítomni, pouze jejich obhájci.

Foto: Sport.cz O úterní líčení s Romanem Berbrem je v soudní síni velký zájem.

Foto: Sport.cz Roman Berbr v soudní sítí před úterním líčením.

8:55 - Roman Berbr dorazil do budovy. S novináři se nebavil. Při cestě do soudní síně upustil tašku, kterou mu pomohla sebrat jedna z reportérek.

Foto: Sport.cz Roman Berbr přichází na úterní soudní líčení.

8:24 - Zájem médií je dnes větší než včera, hned ráno totiž bude vypovídat Roman Berbr. A zřejmě půjde o několikahodinový monolog.

Dění v soudní síni vám přinášíme zde v postupně aktualizovaném článku. Berbra čeká výslech v 9:00, odpoledne bude následovat Rogoz. Další obžalovaný Michal Káník předstoupí před soud ve čtvrtek v 9:00, Tomáš Grímm pak bude vypovídat ve čtvrtek 18. května, tedy v plánovaném druhém týdnu procesu.

Základní informace – Skandál, jenž otřásl českým fotbalem, vypukl v říjnu 2020. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu tehdy zatýkali na několika místech ČR, nevyjímaje pražského sídla FAČR. Ve vazbě skončili kromě Berbra a Rogoze také rozhodčí Tomáš Grímm a někdejší prvoligový hráč Michal Káník. Všichni se po několika měsících dostali na svobodu.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje Vyšehrad. Tomu se podařilo v sezóně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

„Berbr jako tehdejší místopředseda výkonného výboru FAČR činnost této skupiny řídil a umožňoval její fungování v úmyslu upevnit si vazby, které mu zajišťovaly udržení vlivu a jeho funkce ve FAČR. Za účelem prosazování svých mocenských a ekonomických zájmů ovlivňoval ze svého faktického dominantního postavení ve FAČR nasazování rozhodčích na jednotlivá vybraná utkání podle požadavků obviněného Rogoze," napsal státní zástupce.

Podle obžaloby chtěl Berbr udržet své postavení ve FAČR i za pomoci svého kamaráda Rogoze, jenž znal ve fotbalovém prostředí dost lidí. O nadstandardních vztazích svědčí i familiární označení „taťko" a „synku", která mezi sebou muži používali.

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.

Úplatky rozhodčím se pohybovaly od jednotek tisíc do maximálně 100 tisíc korun za zápas. Jeden z obviněných sudích vypověděl, že nikdo z rozhodčích nechtěl mít Berbra za nepřítele. „Pokud chtěli kariérně postupovat, nesměli si znepřátelit někoho, kdo byl nejmocnějším mužem fotbalu," uvedl. Jestliže by neposlechli, prý jim hrozil trest, a to delegování k méně atraktivním a hůře honorovaným mládežnickým zápasům, nebo dokonce vyřazení z listiny rozhodčích na sezonu.

Pouze jeden z obviněných má statut spolupracujícího. Zbytek svou vinu odmítl. Státní zástupce navrhl pro Berbra a Rogoze nepodmíněné tresty, hrozí jim až 12 let vězení.