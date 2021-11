Vyhnuli se gigantům. Šilhavý děkuje Lotharovi, kapitán Souček je s losem velmi spokojený

Ruku na srdce. Padnout do společnosti gigantů Itálie a Portugalska, asi by se s vidinou Kataru loučili hned po losu. „Hrát s nimi by bylo frustrující. Jsme rádi, že to Lothar vylosoval takhle,“ děkuje trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý na dálku slavnému Němci Matthäusovi, že národní tým poslal pro březnové semifinále baráže o postup na MS 2022 do Švédska. V případě postupu by pak Češi ve finále hráli buď v Rusku, nebo v Polsku.

Jsme rádi, že to Lothar Matthäus vylosoval tak, jak to vylosoval, je spokojený Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz, FAČR

Článek Fotogalerie Pavouk baráže o MS Oddechli si. V poslední možnou chvíli unikli jak Itálii, tak Portugalsku. „S losem jsem velmi spokojený. Vyhnuli jsme se dvěma největším gigantům, což bylo důležité jak v semifinále, tak v případném finále o mistrovství světa," zdůrazňuje kapitán Tomáš Souček. V semifinále play-off o postup na mistrovství světa 2022 vyzveme Švédsko 🇸🇪 V případě vítězství a postupu do finále se utkáme s vítězem utkání Rusko - Polsko 🇷🇺🆚🇵🇱 I tento zápas bychom případně odehráli na hřišti soupeře 🏟 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 26, 2021 „Švédsko je těžký soupeř, jako ostatně všechny ostatní týmy v osudí. Poslední zápasy, které proti Švédsku reprezentace odehrála, byly vyrovnané... Je zapotřebí se připravit a sbírat informace o jejich týmu. V březnu se rozhodne," přemítá trenér Jaroslav Šilhavý. Tomáš Souček po losu 💬 „S losem jsem spokojený, protože jsme se vyhnuli dvěma největším gigantům. Už nyní se na zápasy těším a věřím, že budeme připraveni dost na to, abychom se porvali o šanci dostat se na mistrovství světa. Věřím, že máme mužstvo na to tyto týmy porazit.“ pic.twitter.com/7x1zSMYwPw — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 26, 2021 Dál by čekalo Rusko, nebo Polsko... „To je zatím předčasné hodnotit, nicméně jsou to také silní soupeři. V Polsku jsme nedávno hráli a vyhráli tam. Navíc by to bylo kousek i pro naše fanoušky, takže by to pro nás byla přece jen o trochu lepší varianta," uvědomuje si. Semifinále ve Švédsku se bude hrát ve čtvrtek 24. března 2022, případné finále pak v úterý 29. března. Hraje se pouze na jeden zápas, nikoliv obvyklým pohárovým způsobem doma/venku. Reprezentace Kolaps s outsiderem odsoudil Švédsko k barážové bitvě. Proti Česku nesmí použít hvězdného útočníka „Žádný los nikomu dopředu ještě nic nevyhrál. Je potřeba respektovat sílu Švédska, ale určitě jsme se chtěli vyhnout hlavně Itálii s Portugalskem. I když to bude v březnu těžké, máme určitě šanci a do její úspěšné realizace musí nyní všichni dát více než sto procent své energie," poznamenává Petr Fousek, předseda FAČR. „Postupně se možnosti krátily a hrozilo, že můžeme narazit na Itálii nebo Portugalsko. Švédsko je papírově slabší soupeř než dva velikáni. Když všichni naši hráči budou ve formě a zdraví, určitě je šance se na mistrovství světa probojovat. Všichni pro to uděláme maximum," ujišťuje záložník Michal Sadílek. Foto: Marcelo Del Pozo, Reuters Švédové Emil Forsberg a Alexander Isak v akci.Foto : Marcelo Del Pozo, Reuters „Švédové mají výborný a kompaktní tým. Skvěle brání, všichni měří metr devadesát, mají dobré individuality. Na neutrálním hřišti by to bylo 50 na 50. Takhle jsou ve výhodě, protože hrají doma. Postupová šance je 25 procent pro každý z týmů," kalkuluje další středopolař Jakub Jankto. „Týmy jsou naprosto vyrovnané, může postoupit úplně kdokoliv. Nás to staví do nevýhody, že při případném postupu přes Švédsko dvakrát pojedeme ven. Bude rozhodovat štěstí, momentální forma a detaily. Stoprocentně je to lepší než venku Skotsko, Itálie nebo Portugalsko, to je jasné," vyzdvihuje Jankto.

