Vítězství ve Světovém poháru obhajují Norové Johannes Thingnes Bö a Tiril Eckhoffová, skandinávská biatlonová velmoc dominovala také týmovým statistikám. Z českých závodníků se v celkovém hodnocení sezony 2020/21 nejlépe umístili Michal Krčmář (23.) a Markéta Davidová (11.).

Program Světového poháru v biatlonu 2021/22 a přehled závodů

Kola Světového poháru se rozjedou tam, kde se na konci minulé sezony naposledy zastavila, tedy v Östersundu. První díl seriálu je naplánován na 27. až 28. listopadu právě ve Švédsku. Vrcholem biatlonové sezony je zimní olympiáda v Pekingu od 5. do 19. února 2022.

Desetidílný seriál Světového poháru v letošní sezoně bohužel nezavítá do Nového Města na Moravě, závodníci však poprvé v historii navštíví estonské město Otepää. Biatlon se v roce 2022 znovu vrátí do Francie a také do Norska, kde sezona v polovině března skončí.

1. SP v biatlonu 2021/22 - Östersund (Švédsko)

Datum a čas Závod 27. listopadu, 11:45 Vytrvalostní závod žen (15 km) 27. listopadu, 15:00 Vytrvalostní závod mužů (20 km) 28. listopadu, 11:00 Sprint žen (7,5 km) 28. listopadu, 13:45 Sprint mužů (10 km)

2. SP v biatlonu 2021/22 - Östersund (Švédsko)

Datum a čas Závod 2. prosince, 14:05 Sprint žen (7,5 km) 2. prosince, 16:10 Sprint mužů (10 km) 4. prosince, 13:00 Stíhací závod žen (10 km) 4. prosince, 15:10 Štafeta mužů (4x7,5 km) 5. prosince, 12:35 Štafeta žen (4x6 km) 5. prosince, 15:15 Stíhací závod mužů (12,5 km)

3. SP v biatlonu 2021/22 - Hochfilzen (Rakousko)

Datum a čas Závod 10. prosince, 11:25 Sprint mužů (10 km) 10. prosince, 14:15 Sprint žen (7,5 km) 11. prosince, 12:15 Stíhací závod mužů (12,5 km) 11. prosince, 14:15 Štafeta žen (4x6 km) 12. prosince, 11:45 Štafeta mužů (4x7,5 km) 12. prosince, 14:30 Stíhací závod žen (10 km)

4. SP v biatlonu 2021/22 - Le Grand-Bornand (Francie)

Datum a čas Závod 16. prosince, 14:15 Sprint žen (7,5 km) 17. prosince, 14:15 Sprint mužů (10 km) 18. prosince, 13:00 Stíhací závod žen (10 km) 18. prosince, 15:00 Stíhací závod mužů (12,5 km) 19. prosince, 12:45 Hromadný start žen (12,5 km) 19. prosince, 14:45 Hromadný start mužů (15 km)

5. SP v biatlonu 2021/22 - Oberhof (Německo)

Datum a čas Závod 6. ledna, 14:15 Sprint mužů (10 km) 7. ledna, 14:15 Sprint žen (7,5 km) 8. ledna, 12:15 Smíšená štafeta (2x6 km + 2x7,5 km) 8. ledna, 14:45 Smíšené dvojice (6+7,5 km) 9. ledna, 12:30 Stíhací závod mužů (12,5 km) 9. ledna, 14:45 Stíhací závod žen (10 km)

6. SP v biatlonu 2021/22 - Ruhpolding (Německo)

Datum a čas Závod 12. ledna, 14:30 Sprint žen (7,5 km) 13. ledna, 14:30 Sprint mužů (10 km) 14. ledna, 14:30 Štafeta žen (4x6 km) 15. ledna, 14:30 Štafeta mužů (4x7,5 km) 16. ledna, 12:45 Stíhací závod žen (10 km) 16. ledna, 14:45 Stíhací závod mužů (12,5 km)

7. SP v biatlonu 2021/22 - Antholz (Itálie)

Datum a čas Závod 20. ledna, 14:15 Vytrvalostní závod mužů (20 km) 21. ledna, 14:15 Vytrvalostní závod žen (15 km) 22. ledna, 12:50 Hromadný start mužů (15 km) 22. ledna, 15:00 Štafeta žen (4x6 km) 23. ledna, 12:15 Štafeta mužů (4x7,5 km) 23. ledna, 15:15 Hromadný start žen (12,5 km)

Zimní olympijské hry v Pekingu

Datum a čas Závod 5. února, 10:00 Smíšená štafeta (2x6 km + 2x7,5 km) 7. února, 10:00 Vytrvalostní závod žen (15 km) 8. února, 9:30 Vytrvalostní závod mužů (20 km) 11. února, 10:00 Sprint žen (7,5 km) 12. února, 10:00 Sprint mužů (10 km) 13. února, 10:00 Stíhací závod žen (10 km) 13. února, 11:45 Stíhací závod mužů (12,5 km) 15. února, 10:00 Štafeta mužů (4x7,5 km) 16. února, 8:45 Štafeta žen (4x6 km) 18. února, 10:00 Hromadný start mužů (15 km) 19. února, 10:00 Hromadný start žen (12,5 km)

8. SP v biatlonu 2021/22 - Kontiolahti (Finsko)

Datum a čas Závod 3. března, 15:30 Štafeta žen (4x6 km) 4. března, 15:30 Štafeta mužů (4x7,5 km) 5. března, 13:15 Sprint žen (7,5 km) 5. března, 16:00 Sprint mužů (10 km) 6. března, 13:45 Stíhací závod žen (10 km) 6. března, 15:40 Stíhací závod mužů (12,5 km)

9. SP v biatlonu 2021/22 - Otepää (Estonsko)

Datum a čas Závod 10. března, 14:30 Sprint mužů (10 km) 11. března, 14:30 Sprint žen (7,5 km) 12. března, 13:00 Stíhací závod mužů (15 km) 12. března, 15:15 Stíhací závod žen (12,5 km) 13. března, 12:30 Smíšená štafeta (2x6 km + 2x7,5 km) 13. března, 15:15 Smíšené dvojice (6+7,5 km)

10. SP v biatlonu 2021/22 - Oslo (Norsko)